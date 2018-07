Vaker én langer vertraging op het spoor

Treinreizigers kregen in het afgelopen halfjaar te maken met meer dan 23.000 storingen. Dat zijn er 250 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook duurden ze in totaal langer, blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van alle bekende treinstoringen.

In totaal werd er 365 duizend minuten aan storingen genoteerd, wat neerkomt op 254 volle dagen aan vertraging. Het gaat dan om de tijd dat de treinen niet volgens normale dienstregeling konden rijden. Dat is dus niet per se de tijd die reizigers met vertraging moeten wachten op hun trein.

Ruim een derde van de storingen werd veroorzaakt door een defecte trein (788 storingen, bijna 29 dagen vertraging). Sein- en wisselstoringen kwamen minder vaak voor (409 storingen), maar leverden met een totaal van ruim 43 dagen wel een grotere vertraging op. Ook waren er 124 storingen vanwege aanrijdingen met een persoon (15 dagen vertraging) en 103 storingen na de inzet van hulpdiensten (3,4 dagen vertraging).

Op station Rotterdam Centraal hadden reizigers in het afgelopen halfjaar het vaakst te maken met een storing: 280 keer, ruim twee keer zoveel als op Amsterdam Centraal. Na Rotterdam Centraal zijn Breda (231 verstoringen), Schiphol (170) en Utrecht Centraal (160) de stations met de meeste storingen in die periode.

Verbetering

De gegevens komen van Rijdendetreinen.nl, een site die het aantal treinstoringen verzamelt op basis van de meldingen die de NS communiceert op haar site en op informatieborden op de stations. Ook storingen op trajecten van andere vervoerders, zoals Arriva, worden meegenomen.

Prorail meldde vorige week juist nog dat in de eerste helft van 2018 'een recordaantal' treinen op tijd reden. Volgens hun gegevens kwam 92,1 procent van de treinen op tijd aan. Wel zegt de spoorbeheerder dat kleine vertragingen nu veel sneller een grotere storing tot gevolg hebben. ProRail spreekt van een 'sneeuwbaleffect'. Dat er meer storingen zijn, komt mogelijk ook doordat er ook meer treinen zijn gaan rijden.

Bekijk op onderstaande kaart waar het afgelopen halfjaar de meeste treinstoringen waren.

De treinen rijden dit jaar vaker op tijd, meldt spoorbeheerder ProRail. In het eerste halfjaar van 2018 reed 92,1 procent volgens de planning. Als een marge van vijf minuten wordt aangehouden, dan arriveerde zelfs 96 procent van de treinen op tijd.

ProRail zegt dat ,,nog nooit eerder de treinen in Nederland zo vaak op tijd'' reden.

Op regionale lijnen kwam in het eerste half jaar zelfs 95,2 procent van de treinen op tijd op de plaats van bestemming aan. Het spoorbedrijf is te spreken over de prestaties, zeker gezien de toename van het aantal treinen en de daardoor toegenomen kans op vertraging.

Sneeuwbaleffect

Wel blijft de treinenloop kwetsbaar voor storingen van buitenaf, zoals de januaristorm of stakingen. Het aantal grotere incidenten daalt in vergelijking met voorgaande jaren niet meer. Verder hebben ook kleine vertragingen nu veel sneller een grotere storing tot gevolg heeft. ProRail spreekt van een ,,sneeuwbaleffect''.

De spoorbeheerder baseert zijn cijfers over de punctualiteit mede op OV-chipgegevens. Die geven een nauwkeurig beeld over de vraag of beloofde reistijden zijn waargemaakt.

Betrouwbaar

Volgens topman Pier Eringa ,,blijkt maar weer eens dat we in Nederland een heel goed spoorsysteem hebben''. Hij meent dat buitenlandse spoorbedrijven er ,,jaloers op zijn". Hij verwacht dat de betrouwbaarheid van de trein verder zal toenemen.

De cijfers zijn exclusief de prestaties op de hogesnelheidslijn. Daar vallen nog altijd veel treinen uit. In mei reed volgens de prestatiebarometer van ProRail slechts 81,9 procent van de snelle treinen op tijd, in januari was dat percentage nog 88,5. De HSL ,,piept en kraakt'', meldde NS vorige week. Dat komt mede doordat de intercity Den Haag-Eindhoven inmiddels ook gebruikmaakt van het HSL-traject.