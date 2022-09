Vakbonden willen praten met NS, maar stakingen gaan vooralsnog door

Het is namelijk nog niet duidelijk of de hervatte cao-gesprekken ook tot een goed resultaat leiden, redeneert CNV. ‘NS heeft gisteren een belangrijke stap gezet. We zien mogelijkheden om eruit te komen’, laat onderhandelaar Jerry Piqué, na raadpleging van de CNV-kaderleden bij NS, weten op de website van de vakbond. ‘Tegelijkertijd willen we niet te vroeg juichen. We zijn er nog niet, er is nog geen akkoord.’

Leden van CNV zouden positief hebben gereageerd op de brief van NS. In die brief erkent NS het signaal dat de werkdruk in het bedrijf te hoog is en dat er iets moet gebeuren. ‘NS geeft daarnaast ook toe dat het bedrijf te zakelijk is geworden en dat de focus te veel op het geld en de planning lag. Dat is voor de mensen belangrijk om te horen. Daar horen natuurlijk ook maatregelen bij, daar willen we graag concrete afspraken over maken.’