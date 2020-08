Vakbond in shock door dood vakbondsman en PvdA-fractievoorzitter in zijn eigen huis

VIDEO | updateIn een huis in Sint-Michielsgestel is zaterdagavond rond 18.30 uur een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft inmiddels een verdachte aangehouden, maar de rol van deze man is nog onbekend. Het slachtoffer is PvdA-fractievoorzitter en gewezen vakbondsman Jack de Vlieger.

De politie heeft met witte schermen en linten de straat en de inrit van het huis afgezet. Volgens de politie is er nog veel onduidelijkheid over de toedracht. Er is een groot onderzoek gestart.

Later op de zaterdagavond maakte de politie bekend dat er een man is aangehouden. ,,Er is nog veel onduidelijk over het incident, ook over de rol van de aangehouden verdachte", stelt de politie in een bericht op Twitter.

De politie is een groot onderzoek gestart om te achterhalen wat er gebeurd is. De technische recherche doet onderzoek binnen en rondom de woning.

Jack de Vlieger was fractievoorzitter van de PvdA in Sint-Michielsgestel. In het verleden was hij ook bestuurder bij de voormalige Abvakabo FNV, die in 2015 is opgegaan in FNV. De PvdA heeft één zetel in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel.

Jack de Vlieger was sinds een jaar namens de PvdA raadslid in Sint-Michielsgestel.

Vakbondsman

De Vlieger was bestuurder bij FNV Publiek Belang, en daarvoor bij FNV AbvaKabo. In die functie onderhandelde hij met de overheid over bijvoorbeeld cao’s voor het UWV. José Kager, woordvoerster van FNV, laat weten dat de vakbond ‘in shock’ is door het overlijden van Jack de Vlieger. ,,Het was een heel integere en betrokken bestuurder. Echt een vakbondsman, in hart en nieren. Het is bijna niet te bevatten dat hij er niet meer is.”

Onder FNV Publiek Belang vallen onder meer de energiecentrales en PostNL.

Incident Regent Smitsstraat Sint-Michielsgestel

De politie doet onderzoek in een huis in Sint-Michielsgestel waar een dode is gevonden.

De straat is afgezet met linten voor onderzoek.

De politie doet onderzoek in een huis in Sint-Michielsgestel waar een dode is gevonden.