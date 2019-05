Vakantiefiles: Hemelvaart zorgt voor zeer drukke avondspits

Een woordvoerder van de ANWB zei dat de drukte op de wegen vooral verband hield met het grote aantal mensen dat wegens Hemelvaart op weg was naar een vakantiebestemming. Zo was het onder meer druk op de wegen richting de Veluwe, Noord-Brabant en Limburg.



De algehele vertraging op de A2 bedroeg toen meer dan twee uur. Het oponthoud werd deels veroorzaakt door een aantal ongevallen. Even na zeven uur was de stagnatie op veel plaatsen teruggelopen naar enkele minuten. Het totaal aantal kilometers file bedroeg toen nog slechts 152.