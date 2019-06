Vaderdag moet met de tijd mee, een pakje sigaretten kan echt niet meer

Zondag is het weer zover, althans in Nederland: dan is het Vaderdag. Veel landen houden er andere momenten op na, maar bij ons: de derde zondag in juni. Vaderdag is net als Moederdag (sinds 1931) en Valentijnsdag (1930) uit Amerika komen overwaaien. Leuk voor de cadeauwinkels, maar vaak een beproeving voor het gezin. Wat geven we vader?