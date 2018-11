Vader van Maurits (17) rouwt elke dag en hoopt dat ie-de-reen prik gaat halen

‘Test dreumesen al op stress’

Dreumesen van één en twee jaar zouden al moeten worden getest op stress. Want kinderen die in hun eerste levensjaren last hebben van chronische stress, hebben op latere leeftijd grotere kans op gezondheidsklachten, zoals een burn-out. ,,We leven op een tijdbom", stelt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).