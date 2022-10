Vader van door Urker kotter uit zee geviste Brit verbaasd: ‘Hij heeft niet eens een kajak’

De drenkeling die door Urker vissers is opgevist uit Het Kanaal is de 28-jarige Daniel Lewis uit Blackpool. Zijn vader is verbaasd te horen dat het om zijn zoon gaat. Zonder ervaring is hij de zee opgegaan. ,,Hij heeft niet eens een kajak.”

Lewis werd donderdag gespot door de bemanning van kotter Madeleine nadat deze hem vastgeklampt aan een boei zag. Hij had duidelijk hulp nodig.

Britse media spraken met zijn familie. Vader Richard herkende zijn zoon direct toen hij zag wie uit zee was gered. Aan de Daily Mail vertelt zijn vader dat hij zowel opgelucht als bezorgd was toen hij de foto’s van zijn zoon bekeek. Daniel zou geplaagd worden door persoonlijke problemen. ,,Ik was heel erg bezorgd dat hij bijna was verdwenen op zee. Ik had geen idee dat hij dit van plan was. Daniel heeft veel problemen gehad en is vaak verhuisd.”

Relatie verbroken

Richard Lewis is blij dat zijn zoon nu goed verzorgd wordt in een ziekenhuis in het Franse Boulogne-sur-Mer. Ook vertelt hij dat de relatie van zijn zoon onlangs verbroken is. ,,Ik probeer hem een beetje in de gaten te houden en hem te bellen zo vaak als ik kan, maar op een dag was hij gewoon verdwenen.” Verbaasd vernam Lewis dan ook dat Daniel op het Kanaal ging kajakken. ,,Hij heeft niet eens een kajak”, zo laat hij aan de Britse krant weten.

Volledig scherm De bemanning van de Urker kotter haalt de kajakker aan boord. Rechts: de Franse kustwacht komt de man halen. © Urker kotter Madeleine

Volgens Orlane Saliou, woordvoerder van de Franse kustwacht, is het te danken aan zijn goede conditie en het feit dat hij op tijd gered is, dat hij nog leeft. Dat vertelt ze aan de Britse krant. ,,De kustwacht is de zaak momenteel aan het onderzoeken. Deze persoon leidde aan onderkoeling, vermoeidheid en was uitgedroogd.” Autoriteiten gaan ervan uit dat hij ongeveer 48 uur in het water heeft gelegen. Zijn toestand is zorgwekkend maar hij is wel in staat om te praten.

Schipper Teunis de Boer (41) zag de man zeker 20 kilometer uit de kust en schoot samen met zijn bemanning gelijk te hulp. Met zijn kotter voer De Boer die ochtend op het noordelijke gedeelte van Het Kanaal, de zeestraat tussen Frankrijk en Engeland. Door de sterke stroming was het niet lekker vissen op hun vaste stekkie. En dus zetten ze rond 11.00 uur koers richting het zuiden.

Wild zwaaien in zwembroek

,,We zouden daar een zandbank passeren die wordt gemarkeerd met boeien”, vertelt De Boer. ,,Ik was bezig met de administratie en checkte of we niet te dicht langs de boei zouden gaan. Op dat moment zag ik óp de boei iets bewegen. Ik kon niet opmaken wat het was en dus pakte ik mijn verrekijker. Toen zag ik een man in een zwembroek wild zwaaien. Hij was duidelijk in nood.”

Eenmaal aan boord blijkt dat Daniel Lewis er slecht aan toe is. ,,Hij zag er uitgemergeld uit. We hebben hem in doeken afgedroogd en hem kleren gegeven. Zijn temperatuur was erg laag. Ook zat hij onder de schrammen en was hij misselijk. Dat kan ook niet anders van dat gezwiep op zo’n boei.”

Aan boord wist hij te vertellen dat hij vanuit Dover met zijn kajak was vertrokken en dat deze plots was omgeslagen en gezonken. Hij leefde op krabbetjes en zeewier.