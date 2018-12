Vader steekt zoon (12) neer in Arnhem: jongen overlijdt, andere zoon op de vlucht

Interview Directeur basis­school blikt terug op spoordrama: ‘Elke dag een stapje vooruit’

11:00 Het verlies van vier leerlingen door het ongeluk met de Stint in Oss raakte De Korenaer in het hart. Maar de basisschool moet en gaat verder. Directeur Peter Janssen vertelt over een toneelstuk dat plots te gevoelig ligt, de verjaardag van een kleuter die er niet meer is en over de draad oppakken zonder te vergeten wat er is gebeurd.