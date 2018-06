Vader Sharleyne eist een ton smartengeld

Veel vragen rond de dood van het meisje bleven ook gisteren onbeantwoord. Duidelijk werd dat de 8-jarige Sharleyne met haar 1,34 meter prima in staat was zélf over de reling (1,06 meter) te klimmen. Toch lijkt zelfmoord onwaarschijnlijk, omdat dat bij kinderen van die leeftijd zeer zeldzaam is. Bovendien was Sharleyne een vrolijk meisje.



Volgens advocaat Diekstra zijn zowel een ongeval - doordat het meisje mogelijk slaapwandelde en over de reling viel - als zelfdoding uitgesloten. ,,Het was een vrolijk meisje dat positief in het leven stond", zegt Diekstra. Hij concludeert dat Hélène J. haar dochter probeerde te wurgen, waardoor het meisje bewusteloos raakte en door haar moeder over de reling zou zijn gegooid. ,,Er is voldoende wettig en overtuigend bewijs dat J. Sharleyne om het leven heeft gebracht. In koelen bloede, met voorbedachten rade."



Volgens Hélènes advocaat Paul van Jaarsveld was er wel degelijk sprake van afwijkend gedrag. Zelfdoding wil hij niet uitsluiten. Sharleyne plaste in haar broek en had moeite met de nieuwe vriendin van haar vader.



Een bewegingsdeskundige kon gisteren geen uitsluitsel geven of Sharleyne is geduwd of zelf van de tiende verdieping is gesprongen, of gevallen. Er moet een 'impuls' zijn geweest (een duw of het meisje zette zichzelf af). Maar die 'impuls' kan ook tijdens de val zijn ontstaan doordat ze ergens tegenaan kwam.