Vader overleden peuter (3) reageert via advocaat: ‘Hij is uitgegleden en in het kanaal beland’

Dat laat de 39-jarige man uit Utrecht via zijn advocaat Judith Kwakman weten aan het AD Utrechts Nieuwsblad. De Utrechter zit sinds 18 december vast en wordt verdacht van poging tot doodslag en onttrekking van het wettig gezag. De vader had het jongetje op de bewuste avond bij de moeder in Utrecht moeten brengen. In plaats daarvan reed hij naar Drenthe.

Uitgegleden

Advocaat Kwakman zegt dat de man bij zijn arrestatie een uitgebreide verklaring heeft gegeven. In deze verklaring zou hij hebben gezegd dat van opzet geen sprake is geweest maar dat het om een ongeluk ging. Zijn zoontje zou zijn uitgegleden en in het water zijn beland. Daarop probeerde zijn vader hem naar eigen zeggen te redden, wat niet lukte.

Kwakman wil niet veel kwijt. ,,In verband met de privacy van alle betrokkenen hebben bij besloten niet gedetailleerd in te gaan op de beschuldigingen tegen mijn cliënt.”

Dat ze nu toch met een verklaring naar buiten komt, heeft volgens haar te maken met berichten die in de media zijn verschenen. ,,Wij hebben gemerkt dat in de media bepaalde verhalen verspreid worden die een onjuist beeld geven en voelen ons daarom genoodzaakt te reageren.”

Zo reageert de advocaat op de berichten waar werd geschreven dat de man ‘al dan niet met opzet’ de verkeerde plek had doorgegeven. Op 18 december reden de hulpdiensten eerst naar twee andere plekken, voordat ze op de juiste locatie aankwamen. ,,Hij heeft zelf 112 gebeld en daarbij de juiste locatie doorgegeven. Hij benoemde onder andere het viaduct. Berichten dat hij ‘geen nat pak had’ en dat hij de politie -al dan niet bewust- op het verkeerde been heeft gezet zijn onjuist.”

Wat de vader en het jongetje bij het water te zoeken hadden, is onduidelijk. Kwakman wil niet concreter op de zaak ingaan. ,,We verzoeken iedereen ook de privacy van de betrokkenen te respecteren, en familie en vrienden de gelegenheid te geven in alle rust te rouwen.’’

Drie locaties

De peuter werd op 18 december door twee agenten uit het ijskoude water van het Noord-Willemskanaal gered. De agenten reanimeerden het jongetje waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij op 31 december.

De hulpdiensten hadden op de decemberavond grote moeite om de juiste locatie te vinden. Eerst reden ze naar de Kanaaldijk in Loon, waar de eerste melding vandaan kam. Later werd dat De Tip in Tynaarlo. Als laatste kwam de juiste locatie, Heidenheim in Ubbena. Een plek die alleen via de fietssnelweg tussen Assen en Groningen te bereiken is. De vader had zijn auto vlak langs het fietspad geparkeerd.

Volgende week beslist de Rechtbank Noord-Nederland of de Utrechter langer vast blijft zitten.

Jeugdzorg

Het gezin stond sinds 2017 onder toezicht van jeugdzorgorganisatie Samen Veilig (SAVE). Zij reageerden verslagen op het overlijden van de peuter. ,,Het bericht kwam binnen als een bom en raakt onze mensen persoonlijk”, zegt regiomanager Rob Spaan. ,,Ze voelen zich betrokken bij de kinderen, anders doe je dit werk niet.”