Vader jihadist: Dood onze kinderen niet op slagveld in Syrië

De vader van de Nederlandse jihadist Reda Nidalha is geschokt, nu blijkt dat er 'stilzwijgende instructies' zijn om Europese jihadisten op het slagveld in Syrië te laten sterven. ,,Ze verdienen desnoods levenslang, maar niet de doodstraf voor hun foute keuze.''

Toch is dat in feite wel de uitkomst tijdens de eindstrijd om de rokende resten van het kalifaat, die op dit moment uitgevochten wordt. Volgens persbureau AP zijn er 'stilzwijgende instructies' om buitenlandse jihadisten op het slagveld te doden. Of, volgens de Amerikaanse speciaal gezant Brett McGurk, die de strijd van de coalitie tegen IS leidt: 'Als ze in Raqqa zijn, zullen ze in Raqqa sterven'.

Mohamed Nidalha is geschokt dat er zo wordt gekeken naar jonge mannen zoals zijn zoon Reda, die soms nog minderjarige waren toen ze naar het kalifaat afreisden. ,, In Nederland hadden ze problemen, mijn zoon had bijvoorbeeld adhd, en zijn ze het slachtoffer geworden van ronselaars. Eenmaal in Syrië laat IS ze niet zo maar gaan.'' De afgelopen weken is Nidalha met regelmaat gebeld door andere ouders van jihadisten uit ons land, die het niet meer lukt contact te krijgen met hun kinderen in het in elkaar geklapte kalifaat. Ze zijn benauwd over het lot van hun kinderen. ,,Voor die ouders is het een hel, ze slapen niet meer.''

Volledig scherm Overwinnaars op IS vieren feest in Raqqa. (AP Photo/Gabriel Chaim) © AP

,,Als hun kinderen zo worden behandeld, bewust gedood op het slagveld, dan zijn de partijen die dat doen in mijn ogen niet beter dan IS. Een pedofiel gaat naar de cel, een moordenaar ook. Dat moet ook gebeuren met deze kinderen, die een foute keuze hebben gemaakt. Als ze niet in staat zijn zich te verbeteren verdienen ze desnoods levenslang, maar niet de dood.’’

Quote Onze missie is om zeker te stellen dat elke buitenlandse strijder in Syrië zal sterven Brett MCGurk, speciaal gezant Zijn zoon maakt nog kans op een terugkeer. Reda wist IS uiteindelijk te ontvluchten, mede dankzij de onvermoeibare strijd van zijn vader om hem uit het kalifaat te halen. Op dit moment zit Reda in een Turkse cel, in afwachting van het proces dat daar tegen hem wordt gevoerd. Een geluk voor Reda en zijn familie, want de instructies die de opponenten van de terreurorganisatie kregen liegen er niet om.

Dat blijkt ook uit de woorden van McGurk, de Amerikaanse speciaal gezant die de coalitie leidt om IS te verslaan. Hij sprak de woorden over het laten sterven van buitenlandse jihadisten in Raqqa tijdens een interview aan het tv-station Al-Aan in Dubai. ,,Onze missie is om zeker te stellen dat elke buitenlandse strijder, die zich vanuit het buitenland zich aansloot bij ISIS en naar Syrië kwam, in Syrië zal sterven.’’