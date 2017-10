Vader gedode Sandra uit Enschede vindt het onverteerbaar: dader mag op verlof

Het schokkende nieuws over Anne Faber komt extra hard aan bij de ouders van Sandra van Duijl, de 18-jarige Enschedese die twee jaar geleden bij recreatiepark Het Rutbeek werd gewurgd. ,,We hebben net een paar weken geleden bericht van justitie gehad dat de moordenaar van onze dochter al weer op verlof mag”, zegt vader Robert van Duijl, ,,de wet moet echt worden veranderd."



Thijs van Z. (22), wegens doodslag veroordeeld tot twee jaar jeugdgevangenis met jeugd-tbs, krijgt inderdaad binnenkort voor het eerst kort verlof onder begeleiding. Of heeft dat misschien inmiddels gehad, zegt zijn advocate, Desirée Greven.



,,Zijn straf in de jeugdgevangenis is eind september geëindigd, waarna de PIJ-maatregel is begonnen, de plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen", zegt Greven, ,,die duurt minimaal twee jaar. Anders dan in het volwassenenstrafrecht, is de behandeling bij mijn cliënt al in het begin van zijn gevangenisstraf begonnen.''