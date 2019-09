Vader gebruikte dienstwapen bij familiedrama Dordrecht

Ruim 9000 levenloos geborenen geregi­streerd

9:04 Ouders van levenloos geboren kinderen maken massaal gebruik van de mogelijkheid hun kindje te registeren bij de burgerlijke stand. Sinds de wet Basisregistratie personen in februari dit jaar jaar is aangepast, zijn in de eerste vier maanden 9329 levenloos geborenen vastgelegd. Dat schrijft de Volkskrant op basis van gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken.