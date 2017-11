Vader en zoon vinden anti-katerpil uit

Een pil die een paar jaar nodig heeft gehad om ontwikkeld te worden, zo schrijft het Nijmeegse universiteitsblad Vox. Het idee ontstond een jaar of vier geleden tijdens een fietsvakantie. Na een fietstocht door de bergen ploften vader en zoon neer in een restaurant. Daar werd gegeten, met een aantal glazen alcohol.



‘Dan zit je de volgende ochtend toch minder lekker op de fiets’, vertelt Niels in Vox. ‘Toen zijn we gaan nadenken: zouden we daar niet iets aan kunnen doen?’ Terug in Nederland gingen de twee op zoek in de wetenschappelijke literatuur over katers. Niels’ ervaring als student geneeskunde, en Jacco’s kennis als apotheker, kwamen daarbij goed van pas. Ze vonden iets zo alledaags is, dat het bijna te mooi is om waar te zijn: groene thee.



De apotheek van zijn vader in het Brabantse Hoeven werd de proeftuin, waar een combinatie van werkzame stoffen, bindmiddelen en een basis van speciale groene thee uit China tot pil is gesmeed. Welke combinatie zeggen ze niet. ‘We willen niet dat grote bedrijven onze receptuur kunnen namaken’, verklaart Jacco.