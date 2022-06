Vader (32) verliest zelfbeheersing en slaat dochtertje meerdere keren: ‘Maar ik ben geen kindermishandelaar’

C. is naar eigen zeggen een harde werker. Week na week is hij de hort op voor zware arbeid. Vaak in het buitenland, waar hij lange dagen maakt en regelmatig in de kost zit. Als hij thuiskomt in het weekend, vindt hij rust belangrijk. Dan wil hij af en toe lekker op de bank liggen en een drankje kunnen drinken. Om eraan toe te voegen dat hij geen alcoholprobleem heeft.