Vaccins horen niet op de plank, maar in bovenarmen

VIDEO Vader (56) die school binnenreed na conflict met juf moet cel in, geen bewijs van poging doodslag

14:37 De 56-jarige Michel K. die in juli vorig jaar met zijn auto een school in zijn woonplaats Grootebroek binnenreed, is dinsdag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht de man ook schuldig aan vernieling van de deuren van de school en bedreiging van een docente.