Vaccinatiebereidheid na prik hoog: twijfelaars maken zich zorgen over veiligheid en bijwerkingen

Een paar dagen nadat de eerste prikken zijn gezet, is de vaccinatiebereidheid in Nederland hoog. De twijfelaars maken zich zorgen over de veiligheid van het vaccin (44 procent) en de bijwerkingen op de lange termijn (46 procent).

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 25.000 mensen. Driekwart (76 procent) wil zich laten inenten. Een op de zes (16 procent) wil dat (waarschijnlijk) niet. En 8 procent twijfelt nog.

Mensen die nog dubben over de prik maken zich zorgen over de veiligheid van het vaccin (44 procent) en de bijwerkingen op de lange termijn (46 procent). Zij willen liever wachten tot anderen massaal gevaccineerd zijn en blijkt dat er geen problemen zijn: ,,Ik denk dat ik het vaccin wel wil nemen, maar ik ben blij dat ik in de laatste groep zit. Kan ik ondertussen mooi kijken of anderen bijwerkingen hebben.”

De meeste ondervraagden die twijfelen zeggen dat ze onvoldoende informatie van de overheid hebben gekregen om een goede keuze te kunnen maken (77%). Sommigen vragen zich af of het voor hen wel noodzakelijk is om een prik te halen, bijvoorbeeld omdat ze al corona hebben gehad of omdat ze zich kerngezond voelen.

De groep die positief staat tegenover vaccineren is de afgelopen maanden flink gestegen. In juli was dit nog 59 procent, medio december 67 procent. Nu wil 76 procent zich nu zeker (63 procent) of waarschijnlijk (13 procent) laten inenten tegen corona. De groep die zeker is van zijn zaak is ook flink gegroeid ten opzichte van december, toen zei 48 procent zich zeker te willen laten vaccineren.



Veel mensen zijn overtuigd geraakt door alle media aandacht van de afgelopen week. ,,Ik geloof nu wel dat de vaccins betrouwbaar zijn. Ik wil van de angst voor corona af, mijn vrijheid terug”, zegt een panellid. Een prik halen doen ze niet alleen om zelf beschermd te zijn, maar vaak ook voor anderen. ,,Om al die oude mensen, zoals mijn schoonouders van 90, weer een stukje van hun leven terug te geven.”

De belangstelling voor de vaccinaties is volgens de GGD momenteel zo groot dat bijna alle 408.000 tijdslots voor een vaccinatie-afspraak volgeboekt zijn. Vanwege de schaarste aan vaccins is het op dit moment niet meer mogelijk nieuwe tijdslots open te zetten.

Als mensen uitgenodigd zijn en een vaccinatie-afspraak willen maken, maar de beschikbare tijdslots vol zijn, dan wordt naam en telefoonnummer genoteerd. Zodra nieuwe vaccins beschikbaar zijn, ontvangen deze mensen een sms. Vanaf dat moment kunnen zij weer bellen voor het maken van een afspraak. Volgens de vaccinatiestrategie van het kabinet en de daarbij behorende te verwachten leveringen zal dit met de kennis van nu op zijn vroegst over enkele weken zijn.

Niet willen wachten

Omdat er voorlopig nog weinig vaccins in Nederland zijn, moeten de meeste mensen nog wachten tot april of later voordat ze aan de beurt zijn. Voorstanders van vaccinatie willen liever niet zo lang wachten: als ze zelf mochten kiezen zou driekwart (75 procent) al in januari, februari of maart ingeënt willen worden. Nog eens 13 procent wil tussen april en juni gevaccineerd worden. Bijna niemand wil nog langer wachten (6 procent).

De vaccinatiebereidheid is dus groot in de week van ‘V-day’, zoals ook wel verwezen wordt naar ‘vaccination day’. Toch is het vertrouwen in het Nederlandse vaccinatiebeleid aan de lage kant. De helft heeft vertrouwen (55 procent), de andere helft (43 procent) niet. Veel deelnemers zijn kritisch en vinden dat het hier allemaal veel te langzaam en te chaotisch gaat. Ook het vertrouwen in verantwoordelijk minister De Jonge is laag, 44 procent. De afgelopen maanden daalde dit gestaag, in november was het nog 61 procent.

Ondanks de kritiek is er ook wel begrip voor dat de Nederlandse organisatie wat traag op gang komt. ,,Het is heel complex en andere landen doen het ook niet veel beter. Het is makkelijk om kritiek te leveren als je niet verantwoordelijk bent. De beste stuurlui staan weer eens aan wal.” Het Europees geneesmiddelenbureau EMA, dat deze week het Moderna vaccin goedkeurde, geniet opvallend veel vertrouwen (76 procent).

Wel knuffelen met kleinkinderen, nog niet op vakantie Maken we al plannen voor de toekomst nu de vaccinatiecampagne op gang is? EenVandaag vroeg aan opa’s en oma’s in het onderzoek of zij van plan zijn om weer te gaan knuffelen met hun kleinkinderen zodra ze gevaccineerd zijn. Zestig-plussers komen volgens het vaccinatieprogramma vanaf eind maart aan de beurt voor een inenting. Een derde (33 procent) is hier nog voorzichtig mee en is dat niet van plan. Een op de zes grootouders (18 procent) zegt wél te gaan knuffelen zodra ze de vaccinatie hebben. Maar voor de grootste groep (39 procent) maakt het vaccin niets uit: zij knuffelen nu ook al met de kleinkinderen. Voor het boeken van een zomervakantie is nog maar weinig animo. Slechts 13 procent zegt nu al een zomervakantie geboekt te hebben of dat binnen twee maanden te gaan doen. Vier op de tien (37 procent) overwegen wel om op vakantie te gaan, maar wachten nog even om te zien wat corona doet. En een derde (35 procent) denkt nu deze zomer gewoon thuis te blijven.

