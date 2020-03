Vaccin tegen coronavirus niet binnen een jaar verwacht

fotoserie Italië hangt massaal de vlag halfstok en houdt minuut stilte voor coronado­den

16:32 In heel Italië zijn vandaag vlaggen halfstok gehangen om stil te staan bij de slachtoffers van het coronavirus. Het is een initiatief van de burgemeesters van het land. In veel plaatsen is op het middaguur een minuut stilte in acht genomen.