Utrechts jochie (4) dat met de auto van zijn moeder wegreed is wereldnieuws: ‘Vast een intelligent kind’

Appartemen­ten Zeewolde ontruimd om mogelijk ontplof­fings­ge­vaar: verwarde man gearres­teerd

De politie is het appartementencomplex Beaufort aan de Cumulus in Zeewolde aan het ontruimen. Een verwarde man zou vanmiddag bedreigingen hebben geuit en volgens de politie is er zelfs sprake van ontploffingsgevaar. Onderhandelaars probeerden in contact te komen met de bewoner. Inmiddels heeft een arrestatieteam de deur geforceerd om in de woning te komen en hebben ze de man aangehouden. Politie en brandweer onderzoeken nog of het gebouw veilig is.

8:31