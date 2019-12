Urgenda-zaak gaat de wereld over

Overal haalt Urgenda het nieuws. Michael Gerrard, directeur van het Sabin Center for Climate Change Law at Columbia University, zegt in de New York Times dat het arrest voor een aardverschuiving zorgt. ,,Er zijn wereldwijd 1.442 rechtszaken over het klimaat geweest. Dit is de krachtigste uitspraak ooit. De Nederlandse Hoge Raad zorgt er voor het eerst voor dat een land opdracht krijgt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.’’