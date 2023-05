Uren na het vinden van Renées levenloze lichaam barst politieagent Richard onder de douche in tranen uit

Acht mannen aangehou­den bij steekpar­tij in trein, vakbond is het spuugzat en vraagt om maatrege­len

De politie heeft acht verdachten aangehouden na een nachtelijke steekpartij in de trein. De intercity was op weg van Arnhem naar station Ede-Wageningen. Twee mensen moesten met niet-levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis. Een van hen is ook aangehouden.