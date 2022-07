Universiteiten willen minder internationale studenten vanwege kamernood: ‘De minister geeft geen sjoege’

Ondertussen moeten instellingen in het hoger onderwijs zichzelf redden, blijkt uit een bestuursakkoord met de overheid dat onlangs werd gepubliceerd. Daar staat letterlijk in: ‘Universiteiten zullen gezamenlijk het maximale doen en zich actief inzetten voor een beheerste en verantwoorde internationale studentenstroom.’ Zo dienen ze ‘zeer terughoudend’ om te gaan met internationale wervingsactiviteiten en actief voorlichting te geven aan toekomstige internationale studenten over alle voor- en nadelen van hier studeren. Ook is het niet de bedoeling dat de onderwijstaal van opleidingen naar het Engels wordt gewijzigd, omdat die taal extra internationale studenten trekt.



De verwachting is dat de groei ook de komende jaren doorzet, mede door de steeds grotere populariteit van onze universiteiten onder internationale studenten. ,,Dus willen wij, zolang er geen nieuwe wetgeving ligt, kunnen experimenteren met een numerus fixus (vooraf vastgesteld aantal toelatingen, red.) voor niet-Europese studenten en een numerus fixus voor anderstalige varianten van opleidingen”, aldus de woordvoerder van Universiteiten van Nederland. ,,We hebben de lijst met instellingen die willen meewerken aan zo’n proef al klaarliggen. Maar de minister geeft geen sjoege.”



Een woordvoerder van onderwijsminister Dijkgraaf zegt zich hier niet in te herkennen, aangezien er in 2023 wetgeving op komst is. Hij laat weten dat het nu aan universiteiten is om toekomstige internationale studenten goed voor te lichten. ,,Dan is het vervolgens aan die studenten zelf om te beslissen of ze hierheen komen of niet.” In antwoord op de kritiek verwijst de woordvoerder ook naar de afspraken in het bestuursakkoord. ,,Zo maken de universiteiten en het ministerie in het Landelijk Actieplan Studenthuisvesting dit jaar nog afspraken met gemeenten en huisvesters over vraag- en aanbodplanning.”