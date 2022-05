Universiteiten: ‘Russen in Nederland door Russische overheid gebeld over loyaliteit’

Russen in Nederland zouden intimiderende telefoontjes hebben gekregen waarin mensen van naar eigen zeggen de Russische overheid vragen waar hun loyaliteit ligt in de oorlog met Oekraïne. Dat meldt de koepelorganisatie Universiteiten Nederland aan het Financieele Dagblad . De AIVD heeft de praktijken bevestigd.

Over hoeveel telefoontjes het gaat is onduidelijk. Ook wil de koepelorganisatie niet in detail gaan uit angst dat een van de gebelde Russen geïdentificeerd zou kunnen worden. Wel is bekend dat het om meerdere studenten en minimaal één professor gaat. Zij zouden gebeld zijn door iemand die zegt van de Russische overheid te zijn, die vervolgens vraagt of ze de Oekraïense overheid steunen of niet.

Ook de AIVD is bekend met de telefoontjes. Een woordvoerder licht toe waarom ook zij de meldingen serieus nemen: ,,Russen in Nederland hebben toegang tot vrije media en contact met familie of kennissen in Rusland. Die kritische blik die zij overbrengen, ziet de Russische overheid als niet wenselijk’.

Een van de melders, een Russische vrouw, vertelt anoniem aan het Financieele Dagblad dat de intenties van de telefoontjes onduidelijk zijn. Wel lijken ze doelgericht te bellen, wat haar angst inzaait: ,,De man zei dat hij op Facebook zag dat ik een Oekraïense vlag had geplaatst en hij vroeg of ik voor Oekraïne ben. Hij was vriendelijk, maar ik vond dat in de context van de oorlog ongemakkelijk en een beetje intimiderend.”

Lange arm

Het ministerie van Onderwijs is geschrokken van de meldingen, en noemt het een ‘kwalijke zaak’. ,,Voor ons staat voorop dat studenten en onderzoekers veilig en in vrijheid moeten kunnen studeren en werken”, aldus een woordvoerder. Het AIVD deelt kennis te hebben genomen van de praktijken, maar meldt daar ook gelijk bij dat het lastig is aangifte te doen van de telefoontjes omdat het zou gaan om een ‘grijs gebied’.

Intimidatie is geen vreemd begrip in discussies over de Russen. Vaak wordt Rusland ervan beschuldigd zijn ‘lange arm’ te gebruiken om ook internationaal zijn burgers in toom te houden. Zo werd eerder dit jaar de Russisch Orthodoxe kerk in Amsterdam onverwachts bezocht door aartsbisschop Elisey om te vertellen dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ‘aandacht’ had voor de kerk. Dit deed de kerk besluiten om zich niet meer te associëren met de Russische patriarch Kirill.

