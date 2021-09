‘Universiteit is het hoogst haalbare', en vier andere clichés over opleidingen

OnderwijsbeursMooi, daar sta je straks, met je havo- of vwo-diploma. En dan? Met een vwo-diploma ga je naar de universiteit, met een havo-diploma naar het hbo. Toch? Nee dus, zo vanzelfsprekend is dat niet, ontdek je onder meer bij Onderwijsbeurs Noordoost in Zwolle.

Ze is zelf verbonden aan een universiteit (de WUR, Wageningen University & Research) en gaf les op het hbo én de universiteit. Als oudervoorlichter helpt Hermien Miltenburg studenten en ouders bij het maken van een studiekeuze, onder meer op het blog Studiekeuzekind. Ze ziet graag dat scholieren en ouders minder vaak kiezen op basis van ‘beeldvorming’, en vaker voor een opleiding die écht bij jouw persoonlijkheid en interesses past. Daarom: vijf clichés ontkracht.

Cliché 1: ‘De universiteit is het hoogst haalbare’

Het is een hardnekkig misverstand, zegt Hermien Miltenburg, dat je het pas hebt ‘gemaakt’ als je naar de universiteit gaat. Voor veel scholieren is de universiteit helemaal niet de beste optie. Want behalve de intellectuele capaciteiten, leervaardigheden en motivatie waarover je moet beschikken, kan het zomaar dat een hbo-opleiding beter bij je past. Hermien: ,,Bij een voorlichtingsavond voor ouders in Arnhem had ik een keer een hbo- en wo-student bij me. Tijdens onze presentatie viel de techniek in één klap compleet uit. En wat gebeurde er? De wo-student ging staan analyseren hoe het nou kon dat de techniek was uitgevallen, terwijl de hbo-student heel praktisch dacht en direct alle snoertjes ging controleren. Dat vond ik zo typisch, maar ook passend bij het type student: simpel gesteld ben je op de universiteit meer analytisch bezig, op het hbo meer praktisch. Als je een vervolgopleiding zoekt, moet je dus eerst nagaan wat voor type je eigenlijk bent.’’

Volledig scherm Hermien Miltenburg. © Margriet van Vianen

,,Ik heb lesgegeven op het hbo én op de universiteit. Op een hbo krijg je vragen als: ‘Wat kun je hier nou mee?’ Terwijl je op de universiteit veel vaker hoort: ‘Waar is hiervoor het bewijs? Is daar nog meer onderzoek naar?’’ Kortom: als je meer praktisch ingesteld bent, zul je waarschijnlijk gelukkiger worden op een hbo dan in het wetenschappelijk onderwijs. En als je hongerig bent naar kennis en meer analytisch ingesteld, heb je een grotere kans dat je helemaal op je plek zit op een universiteit.’’

Cliché 2: Via je hbo-propedeuse kun je makkelijk overstappen naar de universiteit

Bijna alle studies kun je doen op hbo-niveau én op de universiteit. Om toegelaten te worden op de universiteit, moet je een vwo-diploma hebben. Voor havo-scholieren die toch naar de universiteit willen, is er een bekende omleiding: je gaat eerst naar een hbo. Daar kun je (meestal in één jaar) je propedeuse halen. En met je hbo-propedeuse – in de volksmond je ‘Pee’ - word je wél toegelaten tot de universiteit (hoewel je in veel gevallen ook aanvullende vwo-certificaten moet halen). Hermien keurt die route niet bij voorbaat af, maar wijst wel op de praktijk: ,,Veel studenten die zo’n studieroute kiezen, haken af op de universiteit. Ze vinden de leerstof toch te pittig - op een universiteit word je immers in de eerste plaats opgeleid als wetenschapper - of beschikken niet over voldoende zelfdiscipline.

Quote Het imago dat je op de universi­teit alleen maar moet luisteren en dag na dag in eindeloze hoorcolle­ges belandt, is achter­haald

Een havo-leerling die heel graag wetenschapper wil worden, adviseer ik een andere route. Ga naar het hbo en maak eerst je complete hbo-studie af. Daarna kun je alsnog – als je aan de voorwaarden voldoet – een master aan een universiteit gaan doen. Dan heb je meer kans op succes. Als je een hbo-opleiding hebt afgerond, ben je al ouder en rijper. Je hebt meer studie-ervaring én je weet van jezelf beter of je gemotiveerd genoeg bent om die universitaire studie af te maken. Een andere mogelijkheid is na je havo eerst je vwo-diploma halen, dat kan ook heel goed.’’

Cliché 3: De universiteit is niks voor me, met al die hoorcolleges van drie uur

De maatschappij verandert, en onderwijsinstellingen ook. Het imago dat je op de universiteit alleen maar moet luisteren en dag na dag in eindeloze hoorcolleges belandt, is achterhaald, zegt Hermien. ,,Het klopt dat op de universiteit gemiddeld meer aandacht is voor informatieoverdracht. Maar op veel universiteiten krijg je ook colleges in kleinere groepen en zijn er doe-opdrachten in werkgroepen. Neem bijvoorbeeld Maastricht University en de technische universiteiten van Twente, Eindhoven, Wageningen en Delft: daar is veel aandacht voor probleemgestuurd onderwijs (PGO). Daar werk je dus in kleine onderwijsgroepen aan vraagstukken uit de praktijk.’’

Volledig scherm © Onderwijsbeurs Noordoost

,,Over het algemeen is er op een universiteit minder begeleiding, maar er zijn ook heel grote hbo’s waar weinig begeleiding is. Zulke zaken moet je dus nu uitzoeken, in je studiekeuze-fase. Dat kun je onder meer doen via de Nationale Studentenenquête en Studiekeuze123: zoek een opleiding die je aanspreekt en onderzoek wat studenten er zelf van vinden. Bekijk hoe het met de begeleiding is gesteld en of tentamens op tijd worden nagekeken. En dan zul je ontdekken dat de verschillen tussen hbo en universiteit niet zwart-wit zijn, maar dat er een groot grijs gebied is.’’

Cliché 4: Het is zonde om met je vwo-diploma naar het hbo te gaan

Even cru gesteld: er zijn wetenschappers die na een glanzende studieloopbaan op de universiteit ontdekken dat ze veel gelukkiger worden als meubelmaker of kok dan als wetenschapper. En dat ze dus beter direct een eerzaam beroep op het mbo hadden kunnen leren. Datzelfde kan gelden voor huidige vwo-scholieren die misschien heel makkelijk leren, maar al weten dat ze liever met hun handen werken. Onder druk van ouders, andere scholieren of gewoonte (‘iedereen doet dat nou eenmaal’) kiest een vwo-scholier soms op de automatische piloot toch maar voor het wetenschappelijk onderwijs. Jammer, vindt Hermien, want een mbo- of hbo-diploma is zeker niet iets om minderwaardig over te doen. ,,Ook met een hbo-diploma ligt de wereld voor je open. Met dat diploma kun je in fantastische banen terechtkomen.’’

Verschillen

De verschillen tussen mbo, hbo en universiteit zijn soms minder zwart-wit dan ze lijken. Toch kun je in grote lijnen wel aanwijzen hoe de opleidingen uiteenlopen. Verschillen tussen mbo en hbo - Mbo, middelbaar beroepsonderwijs:

- Veel nadruk op ‘doen’

- Veel uitleg en begeleiding bij studeren

- Stages met veel begeleiding Hbo

- ‘Denken en doen’: analyseren, problemen oplossen

- Grotere zelfstandigheid bij studeren

- Vooral na eerste fase: hoger tempo van behandeling lesstof

- Stages met meer eigen verantwoordelijkheid

Cliché 5: Je studiekeuze voor hbo óf universiteit bepaalt je toekomst

Heb je gekozen voor een hbo of universiteit en kom je er onderweg achter dat je toch niet de juiste keuze hebt gemaakt? Welkom bij de club: per jaar zijn er duizenden studieswitchers en studiestapelaars. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Esmee Smit, die een lange weg aflegde voor ze via universiteit en hbo ontdekte wat nou het beste bij haar paste. De boodschap: denk niet te krampachtig. Je bent nog jong, en of je nu een hbo- of universitaire studie hebt gekozen, je kunt altijd nog een andere (zij)weg nemen. Misschien ter geruststelling: de meeste werkenden komen uiteindelijk niét terecht in een beroep dat logisch volgt uit je studie.

En twijfel je of je meer op je plek zit op het hbo of wo? Zoek op Onderwijsbeurs Noordoost stands van beide onderwijssoorten op en praat met studenten en docenten. Bezoek daarna ook vooral open dagen, meeloopdagen of proefstudeersessies van universiteiten én hbo’s. In de meeste gevallen merk je, als je eenmaal vergelijkingsmateriaal hebt, vanzelf wat het beste bij jou past.

Verschillen tussen hbo en universiteit Hoger beroepsonderwijs (hbo)

- Hbo

- Leren voor een beroep

- Praktijkgericht

- Vaak les in groepen

- Veel verschillende vakken

- Toepassen van bestaande kennis

- Veel contacturen

- Meer begeleiding en controle

- Gemiddelde afronding 4,5 jaar Wetenschappelijk onderwijs (wo)

- universiteit

- Leren onderzoek te doen

- Onderzoeksgericht (veel theorie)

- Vaak les in collegezalen

- Minder vakken, meer verdieping

- Ontwikkelen van nieuwe kennis

- Veel zelfstudie, minder contacturen

- Nadruk op zelfstandigheid, eigen initiatief

- Gemiddelde afronding studie 5,5 jaar

Onderwijsbeurs Noordoost, 1 en 2 oktober in de IJsselhallen Zwolle Op Onderwijsbeurs Noordoost bieden ruim 80 onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universitair) en leerwerkbedrijven informatie en inspiratie. De beurs is bedoeld voor scholieren (en hun ouders) die zich oriënteren op een opleiding of een tussenjaar.

Onderwijsbeurs Noordoost

IJsselhallen Zwolle, Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle Openingstijden:

Vrijdag 1 oktober 2021 geopend van 09:00 tot 17:00 uur Zaterdag 2 oktober 2021 geopend van 09:00 tot 17:00 uur IJsselhallen Zwolle, direct gelegen aan de A28, beschikt over 3.000 gratis parkeerplekken. Aanmelden voor de beurs ook, via www.onderwijsbeurs.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven Bekijk hier de coronaregels voor Onderwijsbeurs Noordoost. Neem vooral een kijkje op Studiekeuzelab. Dat is een online content platform boordevol handige tips én inspiratieverhalen van studenten die al eerder hun studiekeuze maakten.