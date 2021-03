Unieke vondst: onbekend schilderij van Nijmegen opgedoken bij Amerikaans veilinghuis

Coronavirus LIVE | Van Dissel: Maatrege­len wel genoeg nageleefd? Ook Dalai Lama haalt coronaprik

9:58 In hoeverre laten Nederlanders zich genoeg gelegen liggen aan de coronamaatregelen, vraagt RIVM-voorman Van Dissel zich af. We hebben heel wat maatregelen, maar ‘hoe goed worden die nageleefd?’’ Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA is vorig jaar gehackt door een Russische inlichtingendienst en een Chinese spionagegroep. Ze hadden het voorzien op documenten van farmaceut Pfizer en BioNTech. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.