Uniek cockpitgesprek! Koning vliegt nieuw regeringstoestel naar Griekse vakantiezon

Een kort fragment van zijn conversatie met de luchtverkeersleiding, opgevangen met een scanner voor radiofrequenties, is vandaag op sociale media gezet door regeringsvliegtuigdeskundige Menno Swart.



De koning en zijn gezin poseerden gisteren nog voor de jaarlijkse fotosessie bij het gerenoveerde Huis ten Bosch. Toen bleken hun koffers al gepakt: kort daarna zouden koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane naar de Griekse zon zijn vertrokken. Daar bezitten de Oranjes sinds 2016 een villa waar ze hun zomervakanties doorbrengen. De Rijksvoorlichtingsdienst doet overigens geen mededelingen over de vakanties van de Oranjes omdat het om privéaangelegenheden gaat.



Het nieuwe regeringstoestel werd recent afgeleverd en aan de Nederlandse pers getoond. Hoewel het toestel - ingericht door Fokker in Woensdrecht en in onderhoud bij de KLM - met name door leden van zijn regering gebruikt zal worden, heeft Willem-Alexander zich wel om laten scholen als piloot. De gastvlieger van de KLM heeft zijn brevet voor de Boeing 737 is 2027 gehaald, zodat hij de PH-GOV mag besturen op weg naar een staatsbezoek of een vakantie. Die ‘GOV’ in de officiële naam staat overigens voor Government, Engels voor ‘regering’.