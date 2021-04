Uniek babynieuws: kuifmangabey geboren in Beekse Bergen

VideoSafaripark Beekse Bergen heeft uniek babynieuws gemeld. Begin deze maand is daar een kuifmangabey geboren. Het park meldt dat het wereldwijd het enige jong van deze apensoort is dat te bewonderen is in een dierentuin.

Het Safaripark is logischerwijs trots op de nieuwe inwoner. Al is het geslacht van de kuifmangabey nog niet bekend. ,,Het gaat heel goed met het jong. We hebben hem of haar al zien drinken bij moeder Mona. Zij beschermt haar kleine goed, waardoor we het jong nog niet van dichtbij hebben kunnen zien. We weten dus nog niet of het om een mannetje of vrouwtje gaat”, vertelt hoofd dierenverzorging Kris Jansen.

Bedreigd



Omdat de populatie van de kuifmangabey afneemt, is er een fokprogramma voor deze diersoort. ,,We zijn dan ook ontzettend blij dat we met deze geboorte een grote bijdrage kunnen leveren aan dit programma”, aldus Jansen.

Volledig scherm De kuifmangabey © Beekse Bergen/Mariska Vermij - van Dijk.

De kuifmangabey komt voor in Congo, waar deze diersoort leeft in de subtropische en tropische regenwouden. De populatie van deze als ‘kwetsbaar’ bestempelde apensoort neemt in rap tempo af. ,,Dat heeft te maken met de verwoesting van hun leefgebied door boskap, mijnbouw en het aanleggen van wegen en spoorwegen”, legt Jansen uit. Ook wordt er op deze apen gejaagd vanwege hun vlees. ,,Daarnaast heeft de kuifmangabey te maken met oorlog in hun leefgebied”, zegt Jansen.

De kuif

De kuifmangabey is, zoals de naam al verklapt, te herkennen aan de kuif bovenop zijn kop. Deze gebruikt hij om te communiceren. Normaal gesproken staat de kuif recht omhoog, maar als deze dieren zich bedreigd voelen, beweegt de kuif een beetje op en neer. Door zijn kuif naar achteren te richten, laat deze apensoort zien dat hij boos is. Ook met geluiden communiceren kuifmangabey’s met elkaar. Zo laten mannetjes met een enorm harde roep aan elkaar weten dat ze er zijn. Deze roep is op kilometers afstand te horen.

Volledig scherm De kuifmangabey © Beekse Bergen/Mariska Vermij - van Dijk.

