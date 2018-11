Unicef: ongelijkheid onderwijskansen in Nederland groot

Guus (10) wordt Wembley uitgezet omdat hij PSV-shirt draagt: ‘Dat ging best wel lomp’

1:09 Wat voor de tienjarige Guus Dansen uit Eindhoven een onvergetelijk voetbaluitje in Londen had moeten worden met zijn vader Peter, eindigde vanavond in een deceptie voor de jonge PSV-supporter. Hij mocht het Wembley Stadion niet in, omdat hij een PSV-shirt droeg.