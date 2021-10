Undercoveragent die zelfmoord pleegde vroeg herhaald om stilzetten operatie

Isala stroomt vol met co­vid-patiënten: dit is waarom het ziekenhuis al moet ingrijpen (terwijl het vorig jaar nog veel drukker was)

17 oktober Isala in Zwolle heeft als eerste ziekenhuis in het land noodgedwongen patiënten moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen in het land. Vorig jaar rond deze tijd lag er een veelvoud aan corona-patiënten. Hoe zit dat? ,,We hebben ook te maken met een grote toestroom van acute zorg en verloskunde’’, zegt Isala-bestuurder Ina Kuper.