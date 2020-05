‘Ultieme verpleegkundige’ Florence Nightingale (1820-1910) ijverde al voor handen wassen

Update 11.34 uur Vijfde lichaam gevonden bij Schevenin­gen, zoektocht naar vermiste waterspor­ters gaat door

11:34 Reddingsdiensten hebben vanochtend nog twee lichamen uit het water gehaald bij Scheveningen. Een derde lichaam is gelokaliseerd, maar of deze al uit het water is gehaald is nog onduidelijk. Daarmee komt het dodental van het surfdrama in de Haagse badplaats op vijf. Gisteravond werden al drie surfers bij een reddingsactie uit het water gehaald. Twee van hen stierven.