Ultieme poging om ouders van dode baby ‘Renée’ te vinden

De politie doet een allerlaatste poging om de ouders te vinden van een in Utrecht tussen het afval dood gevonden baby. Het meisje dat de naam ‘Renée van Utrecht’ kreeg, ligt nog altijd anoniem begraven in de stad, na te zijn gevonden tussen het grofvuil bij een afvalverwerker.

Om meer te weten te komen over het meisje, staat het verhaal van de overleden baby dit jaar op de coldcasekalender, die vandaag is uitgekomen. Onduidelijk is altijd gebleven wie de ouders van het kindje zijn en hoe haar lichaam tussen het vuilnis terecht kwam.

Afvalverwerker

Op 30 oktober 2006 vonden medewerkers van afvalverwerker AVR aan de Uraniumweg in Utrecht 's morgens het zwaar gehavende lichaam van het meisje, aan het einde van het afvalverwerkingsproces. Daar sorteerden medewerkers herbruikbare spullen van het vuilnis. Het vuil kwam niet alleen uit Utrecht, maar ook uit Den Haag en Gelderland. Het bleek onmogelijk om uit te vinden met welke vrachtwagen het meisje was aangevoerd.



Ondanks herhaaldelijke oproepen door de jaren heen bleef de baby altijd een raadsel. Of het meisje geleefd heeft is ook niet duidelijk. Haar navelstreng zat nog aan haar lichaam, haar longen waren niet geopend. Dat kan betekenen dat het meisje dood geboren is maar dat hoeft niet.

Kalender

De kalender wordt verspreid in gevangenissen en tbs-klinieken maar is ook online te bekijken. ‘Renée van Utrecht’ is terug te vinden onder oktober met de tekst: ,,Wie is dit meisje? Hoe is zij overleden? En wie is de moeder? Heeft u meer informatie? Laat het alstublieft weten.”

In 2015 besteedde de politie ook in Opsporing Verzocht al aandacht aan de zaak. Dat leverde wel nieuwe tips op maar leidde nooit richting de ouders of mogelijke verplegers die meer weten over de zwangerschap in oktober 2006. ,,We zitten op dood spoor en hopen echt dat iemand hier meer over weet”, zegt Ron Boon, leider van het coldcaseteam van de politie Midden-Nederland. ,,Daarom doen we nu een emotioneel appel, een laatste poging. We willen het meisje een naam geven, want niemand mag zonder naam blijven.”