Met videoNog één ultieme poging. Zo mogen we het overleg zien dat boerenorganisaties vanavond met het kabinet hebben om overeenstemming te bereiken voor een Landbouwakkoord. Woensdagmiddag vroeg LTO Nederland om een schorsing van het overleg, waarna door minister Adema (LNV) is verzocht de onderhandelingen later vandaag nog één kans te geven.

Wie er namens het kabinet bij het overleg zal aanschuiven is nog onbekend. ,,Het is een heel belangrijk gesprek, want het gaat om het perspectief voor onze boeren", stelt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Geklapt zijn de onderhandelingen nog steeds niet, stelt de boerenvoorman. ,,Het is een schorsing, niet meer en niet minder.”

LTO zei woensdagochtend nog uit het nieuwe overleg te zullen stappen als er vandaag geen overeenstemming wordt bereikt. ,,Het is vandaag zo’n dag van: komen we eruit of komen we er niet uit?” stelde de LTO-voorzitter woensdagochtend.

Al maanden ijvert de minister van landbouw voor een akkoord dat toekomstperspectief moet bieden aan de land- en tuinbouwsector in Nederland. Er zouden afspraken in moeten komen over hoe blijvende boeren de komende decennia nog steeds een goed inkomen kunnen verdienen met de productie van zuivel, aardappelen en vlees. Dat toekomstperspectief is nodig om draagvlak te vinden voor de harde maatregelen zoals de opkoop van boeren om de stikstofuitstoot te verminderen.

Vorige week gaf Van der Tak aan AD al een winstwaarschuwing af. De stapeling van regels over milieu, natuur, klimaat, bodem en water blijft maar doorgaan vanuit Brussel en Den Haag, stelde hij. ,,Het kabinet draait zich helemaal klem”, oordeelde Van der Tak toen. Bij de huidige stapeling van regels zou het bereiken van een landbouwakkoord een illusie zijn.

Vertrouwen terugwinnen via een Landbouwakkoord is van cruciaal belang voor een betere relatie tussen boeren enerzijds en de overheid anderzijds. Bemiddelaar Johan Remkes concludeerde vorig jaar dat het vertrouwen op het platteland in de overheid tot een dieptepunt is gedaald.

Een van de belangrijkste discussiepunten is het huidige overleg is de invoering van een maximale norm voor het aantal koeien per hectare. LTO weigert zo’n norm, omdat die boeren van hun ondernemersvrijheid zou beroven. Van der Tak ziet liever harde milieunormen voor elk bedrijf, waarna elke boer zelf mag aantonen dat die zich daaraan houdt.

Volgens Adema is de invoering van zo’n norm echter geen discussie, maar een gegeven. Op BNR erkende ook de minister van landbouw dat het akkoord woensdag kan sneuvelen.

