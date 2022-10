Uitzonderlijke warmte op komst: ‘Er gaan records verpulverd worden’

Spaanse pluim

Die uitzonderlijke warmte komt naar ons land met een stevige zuidelijke wind uit Frankrijk en Spanje, iets wat de meteoroloog de ‘Spaanse pluim’ noemt. Het is een flinke bel met warme, relatief droge lucht - oorspronkelijk uit Noord-Afrika - die Europa wordt ingeblazen vanuit Spanje. ,,Zodra deze lucht bij ons is aangekomen is het natuurlijk enigszins afgekoeld, maar nog steeds ronduit warm.” Dat het in oktober zo warm is, is volgens Van Bernebeek toeval. ,,Maar dit is wel bijzonder. Normaal is het wel één of twee dagen warm in deze maand, nu is het al de hele week opvallend warm. Ik denk dat we dit in de komende decennia vaker gaan meemaken, misschien dat het zelfs doorloopt in november.”