Uitzonderlijke warme afsluiter oktober: ‘Er worden records verpulverd’

UpdateHet is eind oktober en de klok gaat naar wintertijd, maar de zon blijft nog even in de zomerstand. Vandaag is het al de warmste 28 oktober ooit gemeten en ook morgen wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar: in Limburg kan het zelfs 25 graden worden.

Het is vandaag de warmste 28 oktober ooit gemeten, zowel landelijk als officieel. Om 12.40 uur werd het in Maastricht 22,8 graden. Het oude landelijke record stond op 22,5 graden en werd in 2005 gemeten, ook in Maastricht. Ook werd het officiële record, waarvoor de meting in De Bilt leidend is, verbroken. Daar werd het om 12.50 uur 19,8 graden. Dat record stond op 19,4 graden en werd ook in 2005 gemeten.

De verwachting was al dat de records vandaag en morgen zouden sneuvelen, zei Wouter van Bernebeek van Weerplaza vanochtend. Die stonden namelijk niet heel scherp. ,,Het lijkt slechts een formaliteit dat die gaan sneuvelen. De temperatuurverwachting voor De Bilt is zo’n 22,5 graden halverwege de middag - het stijgt na de lunch dus nog door - wat zou neerkomen op een forse verbetering van het record. Voor morgen komt het record eveneens uit 2005 en staat dan op 19,7 graden. Met opnieuw een verwachting rond 22,5 graden wordt ook dat record hoogstwaarschijnlijk verpulverd.”



Als we nu de lange zomerdagen zouden hebben, zouden we zo de 35 graden aantikken, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Maar de dagen zijn kort, de zon staat maar even hoog en dus zal het alleen tussen 14.00 en 16.00 uur goed opgewarmd zijn en blijft de temperatuur steken op 20 graden aan zee tot lokaal 25 graden in Limburg. Uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar.”

Het is daarbij zonnig, met hier en daar sluierbewolking. Misschien valt er in de kustprovincies een spatje regen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog.

Quote Ik denk dat we dit in de komende decennia vaker gaan meemaken, misschien dat het zelfs doorloopt in november

Spaanse pluim

Die uitzonderlijke warmte komt naar ons land met een stevige zuidelijke wind uit Frankrijk en Spanje, iets wat de meteoroloog de ‘Spaanse pluim’ noemt. Het is een flinke bel met warme, relatief droge lucht - oorspronkelijk uit Noord-Afrika - die Europa wordt ingeblazen vanuit Spanje. ,,Zodra deze lucht bij ons is aangekomen is het natuurlijk enigszins afgekoeld, maar nog steeds ronduit warm.” Dat het in oktober zo warm is, is volgens Van Bernebeek toeval. ,,Maar dit is wel bijzonder. Normaal is het wel één of twee dagen warm in deze maand, nu is het al de hele week opvallend warm. Ik denk dat we dit in de komende decennia vaker gaan meemaken, misschien dat het zelfs doorloopt in november.”

Dat is nu niet zo: bij de start van november dinsdag daalt de temperatuur, maar dat gaat geleidelijk. ,,Het wordt zeker nog niet echt herfstachtig. Elke dag gaan er 1 of 2 graden vanaf, waardoor we op het eind van de week op zo'n 14 graden zullen zitten. En dat is nog steeds zacht.”

