Uitzonderlijk: nu pas eerste matige vorst van deze winter

Matige vorst wordt het genoemd als de temperatuur tussen de -5 en -10 graden ligt. Van lichte vorst is sprake bij temperaturen tussen de 0 en -5. Dat hebben we al wel gehad, op 1 januari bijvoorbeeld in Hupsel toen het -4,9 graden Celsius werd.

Zo laat in de winter matige vorst is geen record, maar wel uitzonderlijk. Normaal vriest het eind november of begin december voor het eerst al matig. De laatste keer dat het in ons land officieel matig vroor is alweer een tijdje geleden. Dat was op 31 januari 2019 toen het in het zuidoosten en uiterste noordoosten van het land matig vroor.