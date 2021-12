‘Uitzendbureaus vragen hoofdprijs voor docenten’: scholen slaan coronasteun stuk

VIDEO Megaclaim in de maak: stichting eist miljarden van ministerie om datalek GGD

Het ministerie van Volksgezondheid moet mogelijk diep in de buidel tasten vanwege het datalek dat begin dit jaar bij de GGD is ontstaan. Voormalig Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug en advocaat Douwe Linders bereiden met hun stichting een collectieve procedure voor waarin ze namens alle gedupeerden een schadevergoeding van enkele miljarden euro’s eisen. ,,Het moment is gekomen dat we een streep trekken. Tot hier en niet verder”, zegt Linders tegen deze site.

6 december