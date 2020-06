Uitstoot CO2 in Nederland is eerste kwartaal fors afgenomen

Tijdens de meetperiode was het minder koud in Nederland dan in 2019. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO 2 -uitstoot 7,5 procent lager dan een jaar terug. De uitstoot van huishoudens was 6 procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Huishoudens verstookten minder aardgas voor verwarming van woningen vanwege de zachte winter.