Uitslag coronatests vertraagd, vakantiegangers ten einde raad: ‘Ik ga mijn vlucht missen’

Talloze vakantiegangers zijn ten einde raad nu de uitslag van hun coronatest niet binnen de beloofde 24 uur beschikbaar is. Oorzaak is de grote run op de teststraten door het opgelaaide virus. Testbedrijf Lead Healthcare en GGD's wijzen naar laboratoriumreus Saltro die alle testmonsters niet tijdig kan verwerken.

Op sociale media spuien veel reizigers hun gal over de gang van zaken rond de gratis vakantietesten. Met name testbedrijf Lead Healthcare, waar Nederlanders zich kunnen laten testen via website Testenvoorjereis.nl, krijgt ervan langs. ‘Lead Healthcare levert geen uitslag, ik wacht ook nog steeds (meer dan 48 uur) en ga hierdoor mijn vlucht missen’, twittert een boze Daan Wesselink.

‘Totale waanzin met Lead Healthcare’, klaagt Pieter Houten. ‘Na 52 uur de testuitslag die maximaal 48 uur geldig is. Ze nemen totaal geen verantwoordelijkheid voor wanbeleid.’ Hans Slender vraagt aan minister Hugo de Jonge of het concept soms is ‘testen voor je reis, uitslag na je reis’. Een andere vakantieganger foetert: ‘Wat een oplichters. Vrijdag laten testen, geen resultaten ontvangen. Gelukkig gisteravond nog een plekje kunnen bemachtigen bij de spoedtest. Dus nu alsnog het vliegtuig in.’

‘Echt verschrikkelijk’

Directeur David van Hartskamp van Lead Healthcare erkent de problemen. ,,Ik vind het echt verschrikkelijk dat duizenden mensen moeten wachten op de uitslag.” Hij zegt er echter niets aan te kunnen doen. ,,Het probleem ligt niet bij ons. Het lab van Saltro, waar de testen heengaan, kan ze alleen niet verwerken. Doordat het coronavirus weer is opgelaaid, eist de GGD alle testcapaciteit op. Zij gebruiken hetzelfde lab.”

Vanwege alle vertraging besloot Lead Healthcare vanaf vandaag geen nieuwe testafspraken - circa 10.000 tot 15.000 per dag - meer in te plannen. Het testbedrijf sloot 100 van zijn 107 locaties in Nederland. ,,Wij willen reizigers geen valse hoop bieden en plannen daarom geen nieuwe testafspraken meer in. Ik wil eerst weten hoeveel testcapaciteit Saltro voor ons beschikbaar heeft.” Hoe lang de test-stop blijft, kan directeur Van Hartskamp niet zeggen. ,,Waarschijnlijk enkele dagen.”

GGD GHOR, de koepel van de 25 regionale GGD’s, bevestigt de problemen. Het opgelaaide coronavirus in combinatie met de startende zomervakantie zorgt voor een ware run op de teststraten. Alleen al vandaag kwamen er bij het landelijke GGD-callcenter ruim 84.340 telefoontjes binnen, vertelt woordvoerster Jacqueline Toonen. ,,In diverse GGD-regio’s kampen wij daardoor met vertragingen.”

Optelsom factoren

De problemen spelen in de GGD-regio’s die met Saltro werken: GGD Hollands Noorden, Zaanstreek-Waterland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden. De uitslag van coronatesten laat daar beduidend langer op zich wachten dan de beloofde 24 uur. ,,Mensen moeten rekening houden met 48 uur.” Volgens Toonen wachten momenteel nog 6000 mensen op de uitslag, van wie 1056 vakantiegangers.

De GGD toont begrip voor alle zorgen bij mensen. ,,Zo’n test is maar kort geldig. Als mensen echt op korte termijn vertrekken, verwijzen wij hen als GGD naar andere testaanbieders. Of ze kunnen opnieuw bij de GGD een test in laten plannen.”

Quote Bij ons callcenter kwamen maandag ruim 84.340 telefoon­tjes binnen Jacqueline Toonen, GGD GHOR

In een reactie spreekt laboratoriumreus Saltro van een optelsom van factoren. ,,Het verhaal is niet ingewikkeld: in korte tijd is er een explosieve groei van het aantal coronabesmettingen”, vertelt woordvoerder Wim Knol. ,,Tegelijk heeft de Rijksoverheid besloten de vakantietesten gratis te maken. Tenslotte bedienen wij als volumelab ook nog de noordelijke GGD-regio’s, waar de stijging van het aantal coronabesmettingen hoger dan gemiddeld is.” In de noordelijke regio's is bovendien de zomervakantie als eerste ingegaan. ,,Door al die zaken halen wij de doorlooptijd van 24 uur niet.”

Oplossing in zicht

Saltro zegt de ontstane situatie te betreuren. ,,Een non-covidverklaring is helaas maar kort geldig en wij snappen dat mensen op vakantie willen. Voor hen is dat heel vervelend.” Gelukkig is er een oplossing in zicht, stelt Knol. ,,Andere labs zullen duizenden testen overnemen. Binnen enkele dagen moeten de problemen opgelost zijn. Momenteel halen we onze dagelijkse capaciteit alweer. We moeten alleen ook nog de achterstanden wegwerken.”

De Dienst Testen, die onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt, bevestigt de lezing van Saltro. ,,Wij hebben contracten met zeven ‘hoogvolumelabs’, die grote hoeveelheden test-samples kunnen verwerken”, vertelt woordvoerder Sander Bruggeling. ,,Saltro is de enige van de zeven die door een combinatie van factoren nu achterstanden kent.” Naast de door Saltro zelf genoemde oorzaken komt dat volgens de Dienst Testen ook door een machine die niet gevalideerd kon worden en die het lab daardoor niet mocht gebruiken.

De afgelopen dagen is de Dienst Testen naarstig op zoek geweest naar oplossingen. Bruggeling: ,,Die oplossing lijkt er nu te zijn: we gaan een deel van de teststromen verleggen naar andere labs. We verwachten dat de problemen binnen enkele dagen zijn opgelost.”

