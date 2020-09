Uitpluizen van gekraakte chatdienst Encrochat brengt ook veel corruptie bij politie aan het licht

De versleutelde chatdienst Encrochat was jarenlang populair bij criminelen omdat zij dachten hiermee ongezien hun zaakjes te kunnen regelen. De politie maakte enkele maanden geleden bekend dat het was gelukt die dienst te kraken en dat het ze maandenlang was gelukt mee te kijken met de criminele gesprekken. Dat leidde al tot meer dan honderd aanhoudingen van criminelen.

Maar ook zijn er veel signalen van corruptie bij de politie door boven water gekomen. Die hebben onder meer betrekking op het lekken van politie-informatie naar criminelen. De politie kan nog weinig zeggen over aard en omvang, mede omdat veel van de in totaal 23 miljoen via Encrochat onderschepte berichten nog nader moeten worden geanalyseerd.

Vertrouwen

Van Essen benadrukt dat de politie een integere organisatie is. ,,Ik heb alle vertrouwen in mijn politiemensen. Voor al die politiemensen die te goeder trouw zijn en 24/7 klaarstaan voor de veiligheid van Nederland is elke corruptiezaak een klap in het gezicht. Maar het is helaas een gegeven dat er ook rotte appels zijn. Rotte appels die criminelen behulpzaam zijn en verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen daarvan. Het is in ieders belang dat deze rotte appels door de mand vallen. Corruptie is als betonrot. En daarvoor is bij de politie geen plaats.”