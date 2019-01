Uitgever De Zeven Zussen: Geen enkele recensent heeft erover geschreven

Het thema van de Koningsspe­len is dit jaar ‘water drinken’

11:33 Op een basisschool in Voorburg is vandaag de inschrijving geopend voor de Koningsspelen 2019. De Koningsspelen zijn een sportief feest, dit jaar op vrijdag 12 april, voor alle basisschoolleerlingen in Nederland en in het Caribisch gebied. Thema van deze zevende editie is ‘water drinken’.