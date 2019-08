Uitgehongerde kinderen van Japans echtpaar uit Brabant pikten voedsel van klasgenootjes

Bij de aanhouding van de 40-jarige vader en 39-jarige moeder, eind juni vorig jaar, werden de kinderen in ernstige toestand aangetroffen. De kinderen werd met regelmaat eten onthouden en ook werden zij opgesloten in de schuur of hun slaapkamer. Volgens justitie zouden de ouders hen lange afstanden naar school hebben laten fietsen en ook moesten zij veel werk in huis doen.



Het gezin telt zeven kinderen. Drie van de vader, drie van de moeder en één kind van hen beiden. Zes daarvan zijn na aanhouding van de ouders teruggekeerd naar Japan en verblijven bij hun grootouders. De jongste telg, een baby nog, woont bij een pleeggezin in Nederland. ,,De kinderen verkeerden in ernstige toestand, ze hadden het niet lang meer volgehouden’’, zei de officier van justitie tijdens de eerste zitting in september.

Timide in rechtszaal

Vandaag in de rechtszaal in Breda ogen de twee verdachten, vooral de vrouw, erg timide. De kinderen zijn niet aanwezig omdat ze in Japan verblijven. Twee tolken moeten zorgen dat het stel, dat slecht Nederlands spreekt, hun verhaal kan doen. De rechter zegt dat de kinderen op school al een ondervoede indruk maakten. Ze bedelden bij klasgenoten om voedsel of stalen het. Ook doorzochten ze vuilnisbakken.



Op school vertelde een van hen dat hij ‘s nachts wakker lag van de honger en slechts twee sneetjes droog brood mee naar school kreeg. Gevraagd om opheldering zeiden de ouders dat hun kinderen geen suikers kregen en juist heel bewust met gezond voedsel werden opgevoed. Toen bij een kind blauwe plekken werden aangetroffen, zei de vader aan dat het kind met de fiets gevallen was. ,,Ik werd door mijn vader door de kamer geslingerd, tegen de muur gegooid en in mijn gezicht geslagen. Moeder stond erbij en deed niets’’, verklaarde het kind.

Uitstekende nekwervels

Vorig jaar juni werd een van de kinderen in Limburg aangetroffen. Agenten vonden daar een jongen waarbij de rugge- en nekwervels uitstaken. Hij moest worden opgenomen in een ziekenhuis. Tegen de politie verklaarde de jongen dat papa altijd heel boos is en mama altijd moe. Op de vraag wat er gebeurd zou zijn als er niet was ingegrepen, antwoordt de vader: ,,Daar wil ik liever niet over nadenken. Het zou kunnen dat een van de kinderen dan was overleden.” De vader en moeder willen voor de rechter echter niets verklaren waar de ander bij is.



,,Het was haar manier van opvoeden, waar ik niet tegenin ging. Daar heb ik nu spijt van’’, wil de man wel kwijt. Zijn verhaal in de rechtbank staat haaks op wat de kinderen tegen de politie vertelden. Hij verklaart verder dat de kinderen als straf soms dagenlang geen eten kregen. Als zij toch eten pakten uit de koelkast, omdat ze honger hadden, werden ze urenlang in een kast opgesloten ,,Tussendoortjes namen wij wel, maar de kinderen niet.’’ Vorig jaar mei werden de kinderen zelfs zeven weken opgesloten en kregen slechts sporadisch eten.

‘Psychische overmacht’