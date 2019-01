Uitgebrande Audi mogelijk gebruikt bij overval en ontvoering koerier

Rond 02.00 uur werd de bestelbus van een koerier klemgereden op de Ruiterskampweg in Den Bosch . Voor de bus van de koerier werd een witte bus geplaatst, erachter stond vermoedelijk een zwarte Audi. Een groep mannen, in donkere kleding en met bivakmutsen op, stapte vervolgens uit de voertuigen. De ruit van de portier van de bestelbus werd ingeslagen en de bestuurder werd zijn auto uit gesleurd. Zijn handen werden vastgebonden. Daarna werd bedreigd met een vuurwapen of iets dat daarop leek. De overvallers hebben geprobeerd om de lading, een grote hoeveelheid telefoons, van de bus van de koerier over te laden naar hun eigen bus. Om onbekende reden hebben ze later besloten om de bus van de koerier mee te nemen. Hij werd door zijn overvaller gedwongen om terug in zijn bus te stappen en ontvoerd.

Gebruikte auto uitgebrand in Velddriel?

De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek naar de overval. Daarbij wordt ook gekeken naar een autobrand van zondagochtend. Langs de Hamstraat in Velddriel werd een brandende Audi ontdekt. Vermoedelijk is dit voertuig in brand gestoken. De politie onderzoekt of deze Audi mogelijk gebruikt is bij de overval in Den Bosch.