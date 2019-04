Uitdun-operatie Oostvaardersplassen opgeschort, streefgetal nog niet gehaald

Van de 1745 afgeschoten edelherten zijn er inmiddels 1235 voor consumptie aangeboden. Er werden acht dieren afgeschoten omdat ze gewond waren. Het streefgetal van 1800 te doden edelherten - wat de populatie in het nationale park moet terugbrengen tot 490 - is niet gehaald. Dat streefgetal moet voor het einde van het jaar wel zijn bereikt. Dit omdat de schietvergunning dan afloopt.

Staatsbosbeheer startte in december met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. De veelbesproken operatie zou in september al zijn begonnen maar liep flinke vertraging op door diverse rechtszaken. Er mocht vervolgens worden geschoten tot 1 april 2019. Het afschieten ligt nu tot 1 september stil vanwege het broedseizoen van vogels in het gebied. In oktober wordt er evenmin geschoten omdat het dan bronsttijd van de edelherten is.