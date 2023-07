Uit Rhodos geëvacueerde toeristen geland op Schiphol: ‘Zagen de vlammen uit onze hotelkamer’

Op Schiphol is in de nacht van zondag op maandag een vlucht geland met aan boord mensen die vanwege de bosbranden zijn geëvacueerd vanuit Rhodos. Op de vlucht zaten in totaal zo’n 120 reizigers. Het ging zowel om passagiers die al van plan waren om zondagavond naar Nederland te vliegen, als passagiers die eigenlijk pas later zouden terugkeren.

De Vlaamse Falco (22) zou oorspronkelijk tot woensdag op Rhodos verblijven, maar moest zijn vakantie vanwege de bosbranden voortijdig afbreken. ,,We zaten in een hotel in Gennadi, maar dat moest als een van de eerste hotels worden geëvacueerd. We zagen de vlammen vanuit onze hotelkamer”, vertelt hij na aankomst op Schiphol. ,,Met bussen zijn we naar een hotel in het zuiden gebracht.” Die evacuatie verliep volgens hem ,,stroef”. ,,Er stond een massa mensen met bagage, maar er pasten steeds maar zo’n vijftig man in een bus. Dat was dringen.”

Bij aankomst in het andere hotel was het zo druk met toeristen die van andere plekken van het eiland kwamen, dat hij de nacht op de vloer van de receptie moest doorbrengen. ,,Het was ook heel onduidelijk of we terug konden vliegen en hoe we naar het vliegveld moesten komen. Iedereen zei iets anders.” Uiteindelijk kon hij met een bus naar het vliegveld, om daar de eerste de beste vlucht te pakken. ,,Op de weg naar het vliegveld kwamen we langs ons eerste hotel en zagen we dat het brandschade had. De evacuatie was dus wel nodig.”

Het hotel in Ixia waar Erinn (19) en Linda (23) verbleven, in het uiterste noorden, werd gebruikt om mensen in veiligheid te brengen. ,,Gisteren kwamen meer dan tien bussen bij ons hotel aan met mensen die geëvacueerd waren. Het was er heel druk. Mensen sliepen op koffers en stoelen en alle bedjes bij het zwembad lagen vol”, vertelt Erinn. Hoewel ze sowieso zondag naar huis zouden gaan, was het nog even spannend of de vlucht wel zou gaan. ,,We zijn blij dat we naar huis konden.”

Het is de eerste directe vlucht waarmee Nederlanders zijn opgehaald. Veertig gasten van Corendon werden zondag al naar huis gebracht met vluchten die een tussenlanding maakten op het Griekse eiland.

Op Rhodos woeden sinds bijna een week grote bosbranden, aangewakkerd door de harde wind. Vooral het zuiden van het eiland wordt zwaar getroffen. Zo’n 19.000 mensen zijn volgens een regeringsfunctionaris inmiddels in veiligheid gebracht.