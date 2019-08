Uit huis gezette vrouw (60) woont al weken op een bankje

Poedels Maroesjka en Mirza trekken onrustig aan hun riem. Met één hand en veel moeite houdt hun bazin de rollator in bedwang waaraan ze vastzitten. De zestigjarige vrouw zit al enkele weken op een bankje aan de Groenewoudseweg in Eindhoven nadat haar huurcontract is beëindigd. De harde wind krijgt de urinelucht om haar heen niet helemaal weg.



De vrouw woonde tot voor kort in de Galvanistraat in dezelfde plaats, maar was daar niet te handhaven, zo ondervond haar vroegere buurvrouw Helena Straelinska. Dat vond ook woningcorporatie Trudo. Haar woning was sterk vervuild.



Tot drie keer toe is het huis grondig gereinigd en ontsmet met chloor, met elke keer duizenden euro's aan kosten. Steeds werd de toestand al snel opnieuw onhoudbaar als de vrouw na de schoonmaak weer terugkeerde.