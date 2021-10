Uit het niets komen de vliegjes ineens bij honderden een raam binnen

Margo (55) draagt nog altijd een mondkapje: ‘Ik heb er maling aan als mensen raar kijken’

24 oktober In het straatbeeld zie je ze nauwelijks meer: mondkapjes. Maar Margo Greter (55) uit Lelystad draagt ze nog altijd. Iedere dag. Niet alleen tijdens haar werk in de zorg, ook in de supermarkt, op drukke plekken op straat en op vakantie in het buitenland. Ze heeft maling aan de verbaasde blikken. ,,Het is voor mij net als een jas aantrekken, het gaat automatisch.”