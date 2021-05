Uit Eindhovens ziekenhuis weggelopen man (73) teruggevonden in laadbak bestelwagen

De man lag op een normale afdeling in het ziekenhuis, waar mensen ‘op en af kunnen lopen’. De 73-jarige man vertrok maar kwam niet terug op de afdeling, waarna hij als vermist werd opgegeven.



Zondag zocht zo'n honderd man van het Veteranen Search Team nog naar de vermiste patiënt. De politie laat weten dat de man maandagochtend werd gevonden in een laadbak van een bestelbus, vlakbij het ziekenhuis. Volgens een woordvoerster van de politie is het niet duidelijk hoe lang de man zich daar al schuilhield.



De familie van de eerder vermiste Eindhovenaar inmiddels op de hoogte is gebracht en de man is teruggebracht naar het ziekenhuis. Waarom de man het ziekenhuis zaterdag in eerste instantie verliet, is niet duidelijk.