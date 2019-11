Uber-passagiers niet meer welkom na wangedrag

Ter­reurdrei­ging in Nederland, Black Friday en vraagte­kens bij 130 km/u in De Ochtend Show to go

27 november In De Ochtend Show to go van 28 november wordt onder andere gesproken over de twee mannen uit Zoetermeer die zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Teun van Dongen is expert nationale veiligheid en terrorisme. Hij komt praten over de terreurdreiging in Nederland en bespreekt of we ons zorgen moeten maken.