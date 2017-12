Uber: gegevens 174.000 passagiers en chauffeurs in Nederland gehackt

Uber stelt dat de eigen externe forensische experts geen bewijs hebben gevonden dat er ritlocatiegeschiedenissen, creditcardnummers, bankrekeningnummers of geboortedata zijn gedownload. 'We zijn van mening dat passagiers zelf geen actie hoeven te ondernemen. Er is geen bewijs voor fraude of misbruik dat verband houdt met dit incident' aldus het bedrijf in een verklaring.

Stilgehouden

Tijdens de hack in oktober 2016 stalen hackers de persoonlijke gegevens van ongeveer 57 miljoen gebruikers en 600.000 chauffeurs wereldwijd. De taxi-dienst hield de digitale diefstal eerst stil en betaalde de hackers 100.000 dollar (85.000 euro) om geen melding te maken van hun daad en de data te vernietigen. Het lek werd ook niet gemeld aan de autoriteiten.

Pas een jaar later, in november van dit jaar, trad Uber met de zaak naar buiten. Dat gebeurde na onthullingen door persbureau Bloomberg. Onduidelijk was toen nog hoeveel Nederlandse gebruikers van de dienst slachtoffer waren geworden. Dat blijken er nu - naar schatting - 174.000 te zijn. 'Het is geen definitief aantal omdat de informatie die we via de app of onze website ontvangen en die we gebruiken om een landcode toe te wijzen, soms niet overeenkomt met het land waar de persoon in kwestie daadwerkelijk woont', meldt Uber.

Jongen uit Florida

Het was in november nog niet bekend wie er achter de diefstal zaten en hoe ze bij Uber waren binnengekomen. Persbureau Reuters wist vorige week te melden, op basis van bronnen, dat het mogelijk ging om een 20-jarige jongeman uit Florida. Hij zou met zijn moeder samenleven en haar hebben willen helpen met het betalen van de rekeningen. Uber betaalde de hacker en zou hebben besloten hem niet verder te vervolgen, omdat hij verder geen gevaar vormde voor het bedrijf en zijn klanten.

De directeur van Uber, Dara Khosrowshahi, betreurde in november de gang van zaken en het verzwijgen van de hack. ,,Dit had nooit mogen gebeuren." Hij was naar eigen zeggen pas recent op de hoogste gesteld van het lek in een slecht beveiligde databank. Uber-veiligheidschef Joe Sullivan werd in november ontslagen, en ook een andere werknemer moest opstappen. Ook nam Uber naar eigen zeggen andere stappen om de informatie beter te beschermen.

Onderzoek

Uber is op papier gevestigd in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de Nederlandse overheid, liet eerder al weten onderzoek te doen naar de datadiefstal bij de taxi-app. De organisatie doet dat namens andere Europese toezichthouders.