‘U bent hier niet bij het Kruidvat’: met dit computerspel oefent de spoedzorg

Treinreizi­gers stappen over zwaargewon­de man op station Zaandam: 'Schrijnend’

Verbijstering bij politieteam Zaanstreek, nadat zij dinsdagmiddag een 61-jarige man hielpen die zwaargewond was geraakt op station Zaandam. In plaats van ruimte te maken voor hulpverleners, stapten reizigers in hun haast om de trein te halen over de man heen.